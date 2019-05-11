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Порошенко подписал указ о введении 5G

Порошенко подписал указ о введении 5G

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении условий внедрения систем мобильной связи 5G в Украине.

“Я уверен, что мы должны все сделать, чтобы в 2020 году 5G работал в Украине”, – сказал Порошенко.

Поэтому, сегодня Порошенко подписал указ об обеспечении условий для внедрения систем подвижной мобильной связи пятого поколения.

Напомним, Национальная комиссия регулирования связи и информатизации в 2020 году может выставить на торги лицензии на частоты 5G уже в следующем году.

Украина находится в первой десятке ведущих стран мира, которые тестируют на своей территории технологии 5G.

По материалам УНН
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