Порошенко подписал указ о введении 5G

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении условий внедрения систем мобильной связи 5G в Украине.

“Я уверен, что мы должны все сделать, чтобы в 2020 году 5G работал в Украине”, – сказал Порошенко.

Поэтому, сегодня Порошенко подписал указ об обеспечении условий для внедрения систем подвижной мобильной связи пятого поколения.

Напомним, Национальная комиссия регулирования связи и информатизации в 2020 году может выставить на торги лицензии на частоты 5G уже в следующем году.

Украина находится в первой десятке ведущих стран мира, которые тестируют на своей территории технологии 5G.