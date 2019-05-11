Украинцам разрешили инвестировать в зарубежные активы

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В Украине вступил в силу закон о валюте и валютных операциях. Он позволяет физическим лицам инвестировать за рубеж $50 тыс. в год, а юридическим лицам – 2 млн евро.
Есть 3 способа инвестировать за рубеж:
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В компании Dragon Capital разъяснили, что физлицу инвестировать за границу можно только те деньги, которые находятся за границей. Если деньги лежат в украинском банке, их следует перевести в иностранный банк или иностранному брокеру. С их помощью можно купить желаемые бумаги, передает Европейская правда.
Инвестиция от юридического лица позволяет вложить больше средств. Бизнесмен, владелец общества с ограниченной ответственностью должен положить деньги в банк на счет компании, найти иностранного брокера или украинского брокера с собственными филиалами за рубежом и купить иностранные ценные бумаги от имени общества.
Инвестиция через фонд предполагает, что физическое лицо вкладывает средства в корпоративный инвестиционный фонд – КИФ, который инвестирует их от своего имени в иностранные ценные бумаги и зарабатывает на них.
Налогообложение зависит от того, выводятся в конце периода средства с КИФ или снова инвестируются.
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