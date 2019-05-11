День финансов, 15 мая: причины роста курса гривны, новый сервис от Uber, махинации с банковскими данными

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Среда, 15 мая. Штрафы за неправильную парковку от мэра Киева и электрические велосипеды и самокаты от Uber.
Причины роста курса гривны. С начала года официальный курс гривны к доллару США повысился на 5,5%. Глава совета НБУ Данилишин выделяет 4 главных фактора роста курса гривны: инвестиции нерезидентов в ОВГЗ, продолжение экспорта сельхозпродукции, активизация экспорта металлопродукции, а также привлечение долгового капитала.
Штрафы за неправильную парковку будут повышать. Мэр Киева планирует “закручивать гайки” в вопросе незаконной парковки в центре города. Планируется это для того, чтобы разгрузить улицы от большого количества авто. По его словам, единственный метод разгрузить центр города от автомобилей – сделать парковку авто в центре города намного дороже.
Uber планирует запустить в Киеве еще один сервис. После запуска сервиса Uber Shuttle, компания рассматривает возможность запуска в Киеве проката электрических велосипедов и самокатов. По словам регионального менеджера компании Джейми Хейвуда, в городе должны быть созданы правила для использования электросамокатов.
Президент подписал закон о языке. Сегодня президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. “Подписанием закона мы совершаем один из главных актов для сохранения украинской государственности”, – подчеркнул президент.
Кто может претендовать на льготную растаможку авто. Глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявляет, что льготы на растаможку авто на еврономерах могут быть применены только к социально незащищенным категориям граждан. Это касается людей, которые приобрели автомобиль исключительно по большой необходимости. Это люди с инвалидностью, опекуны лиц с инвалидностью и многодетные семьи, которым негде найти деньги для таможенного оформления авто.
Самые популярные махинации с банковскими данными. В Нацбанке сообщают, что чаще всего персональные банковские данные людей преступники получают в интернете, выдавая себя за представителей банка. Наибольшее количество незаконных действий с платежными картами в 2018 году проходила в сети Интернет. В НБУ объяснили, что такая негативная тенденция связана с ростом числа мошенничеств с применением социальной инженерии.
IT-конференция – iForum. 23 мая 2019 года в 11-й раз iForum откроет окно возможностей для многочисленных посетителей. 12 тысяч, 7 направлений, экспозона самого интересного от ИТ-рынка, футуристический «Город Будущего», множество полезных знакомств и разговоров. О чем будет конференция и почему вам следует посетить iForum, смотрите здесь.
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