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В НБУ рассказали о самых популярных преступных махинациях с банковскими данными

В НБУ рассказали о самых популярных преступных махинациях с банковскими данными

Чаще всего персональные банковские данные людей преступники получают именно в интернете, выдавая себя за представителей банка.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

“Наибольшее количество незаконных действий с платежными картами в 2018 году проходила в сети Интернет – 55,1 тыс. случаев (52,2% от общего количества) – и по сравнению с 2017 годом выросла в 1,4 раза”, – сообщили в пресс-службе.

В НБУ объяснили, что такая негативная тенденция, прежде всего, связана с ростом числа мошенничеств с применением социальной инженерии.

Мошенники в прошлом году чаще всего использовали этот метод при осуществлении незаконных действий с платежными картами или их реквизитами. Речь идет о введении в заблуждение рядовых граждан любыми способами, для того, чтобы они разгласили собственные персональные данные, реквизиты платежных карточек, коды/пароли или осуществили перевод средств под психологическим воздействием в пользу мошенников.

В регуляторе отметили, что во многих случаях преступники пытаются выдать себя за сотрудников банка (службы безопасности банка) или Национального банка Украины и завладеть данным платежной карточки или личной информацией владельца карточки.

По материалам УНН
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