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Президент подписал закон о языке

Президент подписал закон о языке

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

“Сегодня подписанием закона о функционировании украинского языка как государственного мы совершаем один из главных актов для сохранения украинской государственности”, – подчеркнул Президент.

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Он отметил, что закон никак не ограничивает прав нацменьшинств.

“В этот день как Президент Украины Петр Порошенко имею высокую честь и уникальную возможность подписать Закон Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, – заявил он.

По материалам УНН
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