Президент подписал закон о языке

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Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.
“Сегодня подписанием закона о функционировании украинского языка как государственного мы совершаем один из главных актов для сохранения украинской государственности”, – подчеркнул Президент.
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Он отметил, что закон никак не ограничивает прав нацменьшинств.
“В этот день как Президент Украины Петр Порошенко имею высокую честь и уникальную возможность подписать Закон Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, – заявил он.
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