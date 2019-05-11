Данилишин назвал причины роста курса гривны

С начала года официальный курс гривны к доллару США повысился на 5,5%.

Об этом сообщил глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

“В настоящее время мы видим преобладание предложения валюты над спросом”, – говорится в сообщении.

Данилишин выделяет следующие факторы роста курса гривны

Мощные инвестиции нерезидентов в ОВГЗ – с 1 января по 3 мая объем ОВГЗ в собственности нерезидентов увеличился на 31 млрд грн (в более чем 5 раз).

Продолжением экспорта сельхозпродукции рекордного прошлогоднего урожая и относительно удачной конъюнктурой основных рынков для Украины экспортных агротоваров – кукуруза, подсолнечное масло, пшеница.

Активизацией экспорта металлопродукции и неплохой ценовой ситуацией на мировом рынке стали и железной руды.

Привлечением долгового капитала (529 млн евро кредита под гарантии Всемирного банка и доразмещение облигаций внешнего государственного займа 2018 на сумму 350 млн долл.)

“Благодаря увеличению притока иностранной валюты в Украину, Национальный банк значительно активизировал ее покупку на межбанковском рынке. В результате за январь-апрель 2019 международные резервы НБУ выросли на 0,925 млрд долл. И составили 20,5 млрд долл. (на начало мая). Избыток валюты на межбанковском валютном рынке в 2018 году позволил Национальному банку купить в резервы почти 1,4 млрд долл. США”, – добавляет Богдан Данилишин.

Также, по его словам, в период отпусков есть спрос населения на валюту. Однако население и бизнес постепенно привыкли к плавающему курсу и меньше поддаются панике, потому что поняли, что колебания могут быть в обе стороны – как в сторону ослабления, так и укрепления.

Как всегда справедливо отмечают в НБУ – при режиме гибкого курсообразования колебание курса является здоровой реакцией рынка на постоянные изменения ситуации в экономике, и их не нужно считать признаками отклонения от нормы. Колебания курса – это нормальная ситуация.

Текущие электоральные события, а также последние решения судов по ПриватБанку не имеют пока значительного влияния на финансовые рынки.