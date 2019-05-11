Крупнейшая IT-конференция Восточной Европы - iForum - состоится 23 мая 2019 года в Киеве

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В 11-й раз iForum откроет окно возможностей для многочисленных посетителей – в этом году организаторы ожидают более 12 тыс. участников.
12 тысяч, 7 направлений, экспозона самого интересного от ИТ-рынка, футуристический «Город Будущего», множество полезных знакомств и разговоров. О чем будет конференция сегодня и почему вам следует посетить iForum?
Председатель Оргкомитета Александр ОЛЬШАНСКИЙ: iForum-2019 будет о будущем. Мир находится в точке, за которой «матрица сломается», – нас ожидают огромные изменения во всей системе от образования до технологий. Это безумный мировой тренд, и об этом будем говорить на конференции, где появилось новое направление – «Будущее».
Игорь НОВИКОВ, руководитель направления «Будущее»: Миром правит конвергенция. Невозможно говорить об образовании без контекста технологий, бизнеса и общества. В то же время нет смысла говорить об инновациях, не рассматривая вопрос радикальных изменений в образовании. Закончилась эпоха знаний в отдельных учебниках. Да и сами учебники не успевают за изменениями. Именно поэтому в этом году на основе направлений «Инновации» и «Образование» мы создали новое – «Будущее: технологии, бизнес, образование, общество». Здесь мы обсудим все, что будет формировать нашу действительность ближайшие десять лет.
Дмитрий БАЗИЛЕВИЧ, руководитель направления Digital FUN: В цифровом мире люди также ищут хлеба и зрелищ. И если «хлеб» – это к направлению «Бизнес», как его эффективно продавать – к направлению «Реклама», то за зрелищами – велкам к направлению Digital FUN. В этом году Digital FUN будет о том, как киберспорт нам нужен, чем именно Adult-индустрия движет прогресс и зачем люди вообще делают видеоигры. Специальный бонус: объясним, почему на Digital FUN не говорят о геймификации.
Евгений ШЕВЧЕНКО, руководитель направления «Реклама»: Интернет – крупнейшее медиа в нашей стране по рекламным бюджетам. Всеукраинская рекламная коалиция уверена, что в 2019 году на интернет-рекламу будет потрачено больше, чем на ТВ+радио. Это означает, что интернет становится главным каналом коммуникации и продаж для многих бизнесов. Поэтому в этом году направление «Реклама» будет посвящено новым рекламным технологиям, увеличению эффективности использования уже известных инструментов и креатива в рекламе. Все это – важные составляющие интернет-маркетинга в каждой компании, которая хочет увеличить продажи и привлечь больше новых клиентов.
«Город Будущего»: В 2019-м наш Город – это работы и искусственный интеллект. Из интересных спойлеров: VR-игра с полным «погружением» в Чернобыль до аварии на АЭС и образовательный интерактивный рюкзак.
Денис ДОВГОПОЛЫЙ, руководитель направления «Стартапы»: В этом году наше направление увеличивает продолжительность до полного дня. А также возрастет количество англоязычных спикеров. Как всегда, мы сфокусируемся на 20-минутных докладах, которые будут давать ответы на вопросы, основываясь на личном опыте спикера, предоставленной им методологии и кейсах.
Сергей КОРЖ, руководитель направления «Технологии»: iForum-2019 не станет исключением: мы рассмотрим самые трендовые фреймворки и платформы, обсудим новые подходы к построению высоконагруженных систем, а также – когда и как следует применять технологии машинного обучения и обработки естественных языков.
Арсений ФИНБЕРГ, руководитель направления «CRM&Лояльность»: Главный акцент в этом году будет направлен на практику: мы будем рассматривать реальные кейсы внедрения/использования CRM/ERP систем в украинских компаниях.
Артур ОРУДЖАЛИЕВ, руководитель направления «Бизнес»: Мы традиционно соберем лидеров украинского и международного ИТ-бизнеса. Топ-менеджеры крупных компаний поделятся уникальным опытом побед и ошибок, расскажут о конкуренции и завоевании новых рынков. А также спрогнозируют, что ждет нас завтра.
И главное направление iForum`а – это нетворкинг. Покупая билет, вы получаете самый демократичный доступ к наиболее интересным людям в области, синергия которых и создает будущее. Воспользовавшись промокодом finance15, вы получите скидку на билет 15%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украину вернулся Коломойский5 ч. назад - 2152 8
Отрицательное сальдо внешней торговли выросло почти в два раза (таблица)6 ч. назад - 998 8
Коболев об остановке транзита: потеряем весь прошлогодний рост ВВП4 ч. назад - 1201 7
Земля в Украине может стоить от $3000 до $15 000 за гектар - экспертВчера, 21:30 - 932 6
Как уехать на работу в Исландию10.09.2017, 10:00 - 15795 6
ПФУ утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсии за март (инфографика)Вчера, 19:40 - 21574
Кто из заробитчан может получить иностранную пенсиюВчера, 21:00 - 8667 1
Примерно 70% украинцев могут стать банкротами: экономист оценил новый закон (инфографика)Вчера, 19:20 - 3431 1
"Тотальная перезагрузка": Гройсман анонсировал перемены в налоговой и таможнеВчера, 16:00 - 3260
📌 Карты, с которыми выгодно покупать и продавать валюту онлайн5 ч. назад - 2387
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)Вчера, 15:10 - 446
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 1781
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 759
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 2763 2
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 2068