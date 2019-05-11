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Uber думает о запуске в Киеве проката электрических велосипедов и самокатов

Uber думает о запуске в Киеве проката электрических велосипедов и самокатов

Сервис по заказу такси Uber в рамках расширения бизнеса в Украине рассматривает возможность запуска в Киеве проката электрических велосипедов и самокатов.

Об этом в ходе презентации сервиса Uber Shuttle рассказал региональный менеджер компании Джейми Хейвуд.

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“Uber предлагает намного более широкий сервис, и я этот сервис видел за границей, где есть предложения по велосипедам и роллерам. Мы будем очень рады распространению этого сервиса на наш город”, – заметил Кличко.

Хейвуд подтвердил, что данная инициатива обсуждалась, но также отметил, что существует и ряд препятствий, которые необходимо устранить.

“Uber два года назад купил Jump. Речь идет о производстве двух видов электрических байков, которые мы запустим, один – электрический велосипед, а второй – самокат. Однако пока что вывод, к которому мы пришли с мэром Кличко, это необходимость обеспечения безопасных дорог для велосипедистов в Киеве”, – прокомментировал он.

Также, по словам Хейвуда, в городе должны быть созданы правила для использования электросамокатов.

На будущее расширение бизнеса Uber в Украине намекнул и министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

“Это не последняя первая инициатива Uber в Украине. Я уверен еще в минимум двух инициативах, о которых мы огласим позже, когда увидим уже конкретные результаты”, – отметил он.

По материалам Центр транспортных стратегий
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