Около 200 киевских служб такси не выдержали конкуренции с Uber

Примерно 200 киевских служб такси закрылись после прихода в Украину компании Uber, сообщил в Facebook руководитель директората цифровой инфраструктуры Мининфраструктуры Фарид Сафаров.

Он отметил, что компания Uber пришла в Украину примерно три года назад.

“На момент их появления в столице было около 300 служб такси, большинство из которых работали не в правовом поле. За полгода из-за высоких стандартов, которые принес Uber, конкуренции не выдержало около 200 служб. Конкуренция качества и стандартов дала также и толчок развитию украинских продуктов”, – написал Сафаров.

Он добавил, что сегодня министр инфраструктуры Владимир Омелян встретился с генеральными менеджерами Uber в Центральной и Восточной Европе, во время которой был представлен проект Uber Shuttle.