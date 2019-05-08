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Около 200 киевских служб такси не выдержали конкуренции с Uber

Около 200 киевских служб такси не выдержали конкуренции с Uber

Примерно 200 киевских служб такси закрылись после прихода в Украину компании Uber, сообщил в Facebook руководитель директората цифровой инфраструктуры Мининфраструктуры Фарид Сафаров.

Он отметил, что компания Uber пришла в Украину примерно три года назад.

“На момент их появления в столице было около 300 служб такси, большинство из которых работали не в правовом поле. За полгода из-за высоких стандартов, которые принес Uber, конкуренции не выдержало около 200 служб. Конкуренция качества и стандартов дала также и толчок развитию украинских продуктов”, – написал Сафаров.

Он добавил, что сегодня министр инфраструктуры Владимир Омелян встретился с генеральными менеджерами Uber в Центральной и Восточной Европе, во время которой был представлен проект Uber Shuttle.

По материалам НВ
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