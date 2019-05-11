В Раде объяснили, кто может претендовать на льготы на растаможку авто на еврономерах

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Льготы на растаможку авто на еврономерах могут быть применены только к социально незащищенным категориям граждан.
Об этом заявила глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает пресс-служба партии “Блок Петра Порошенко”.
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Нардеп подчеркнула, что требования представителей движения “Авто Евро Сила” к Верховной Раде отменить акциз на ввозимый в Украину автотранспорт и отсрочить введение штрафных санкций не могут быть выполнены.
“Срок проведения акции абсолютно неуместен. Она не может привести ни к какому результату. За период льготного растаможивания, который длился 180 дней, было уместно обращаться к нашему комитету и обсуждать возможные компромиссные решения. Но таких встреч не происходило… Это (льготы, – ред.) касается людей, которые приобрели автомобиль исключительно по большой необходимости. Это люди с инвалидностью, опекуны лиц с инвалидностью и многодетные семьи, которым негде найти деньги для таможенного оформления авто”, – отметила парламентарий.
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