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В Раде объяснили, кто может претендовать на льготы на растаможку авто на еврономерах

В Раде объяснили, кто может претендовать на льготы на растаможку авто на еврономерах

Льготы на растаможку авто на еврономерах могут быть применены только к социально незащищенным категориям граждан.

Об этом заявила глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает пресс-служба партии “Блок Петра Порошенко”.

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Нардеп подчеркнула, что требования представителей движения “Авто Евро Сила” к Верховной Раде отменить акциз на ввозимый в Украину автотранспорт и отсрочить введение штрафных санкций не могут быть выполнены.

“Срок проведения акции абсолютно неуместен. Она не может привести ни к какому результату. За период льготного растаможивания, который длился 180 дней, было уместно обращаться к нашему комитету и обсуждать возможные компромиссные решения. Но таких встреч не происходило… Это (льготы, – ред.) касается людей, которые приобрели автомобиль исключительно по большой необходимости. Это люди с инвалидностью, опекуны лиц с инвалидностью и многодетные семьи, которым негде найти деньги для таможенного оформления авто”, – отметила парламентарий.

Справка Finance.ua:

  • В правительственном квартале Киева утром в среду, 15 мая, собираются владельцы авто на “еврономерах”, которые планируют провести двухдневный митинг.
  • Владельцы авто на еврорегистрации хотят “выбить” у властей еще немного времени для того, чтобы успеть растаможиться по новому закону и не получить штраф.
По материалам РБК-Украина
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