День финансов, 3 мая: новая схема мошенников для клиентов ПриватБанка, сумма штрафов для "еврономеров", зарплаты в Киеве

Пятница, 3 мая: Кому будет начисляться пеня за долги по коммуналке и какую новую схему придумали мошенники, чтобы обмануть клиентов ПриватБанка:

В ПриватБанке предупредили об опасной схеме. В Украине мошенники предлагают украинцам от имени ПриватБанка поучаствовать в программе “развития населения” и получить 10 тыс. грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель банка. Подобную рекламу или сообщения размещают мошенники, которые крадут данные ваших карт.

Кому будет начисляться пеня за долги по коммуналке. В Минрегионразвития разъяснили, что начисление пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг будет происходить на основании договоров на предоставление услуг, составленных согласно требованиям новой редакции закона. Пеня за несвоевременное осуществление платежей может начисляться на ту сумму задолженности, которая образуется с момента заключения соответствующего договора о предоставлении коммунальных услуг.

При этом средняя платежка за “коммуналку” в марте составила 2,3 тыс. грн.

Суммы штрафов для владельцев “еврономеров”. Согласно новому законодательству о растаможке которое вступило в силу в ноябре 2018 года, с 24 мая значительно увеличатся штрафы. Напомним, до 23 февраля в Украине действовал льготный период растаможки таких авто. Тогда их можно было оформить с существенной скидкой.

Перенос мобильного номера: первые данные. На 2 мая в Украинском государственном центре радиочастот было зарегистрировано 455 заявок по изменению оператора с сохранением мобильного номера. Напомним, новая услуга была введена в среду, 1 мая.

Кстати, Finance.ua подготовил новый путеводитель Миграция мобильного номера, о том, как сменить оператора и сохранить номер. Все нюансы читайте здесь

Четверть всех зарплат в Украине получают в Киеве. Государственная служба статистики обнародовала данные по фонду заработной платы в Украине в марте 2019 года.Наибольшую долю занимают Киев – 19,5 млрд грн, Днепропетровская область 8,0 млрд грн, Харьковская область – 5,0 млрд грн.