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В ПриватБанке предупредили об опасной схеме

В ПриватБанке предупредили об опасной схеме

В Украине мошенники предлагают украинцам от имени ПриватБанка поучаствовать в программе “развития населения” и получить 10 тыс. грн. Однако те клиенты банка, которые примут участие в несуществующей программе, могут лишиться средств.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель банка Олег Серга.

“Подобную рекламу или сообщения размещают мошенники, которые крадут данные ваших карт. Не дайте им ни одного шанса”, – написал он, опубликовав пример подобного объявления.

Также Серга заявил, что “ПриватБанк” не проводит никаких викторин, розыгрышей и опросов с денежными призами. Вся информация о подобных акциях размещается мошенниками, которые пытаются украсть данные банковской карты и опустошить счета доверчивых клиентов.
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По материалам Обозреватель
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