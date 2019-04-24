В ПриватБанке предупредили об опасной схеме

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Украине мошенники предлагают украинцам от имени ПриватБанка поучаствовать в программе “развития населения” и получить 10 тыс. грн. Однако те клиенты банка, которые примут участие в несуществующей программе, могут лишиться средств.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель банка Олег Серга.
“Подобную рекламу или сообщения размещают мошенники, которые крадут данные ваших карт. Не дайте им ни одного шанса”, – написал он, опубликовав пример подобного объявления.
Также Серга заявил, что “ПриватБанк” не проводит никаких викторин, розыгрышей и опросов с денежными призами. Вся информация о подобных акциях размещается мошенниками, которые пытаются украсть данные банковской карты и опустошить счета доверчивых клиентов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему в Finance.ua пришли «маски-шоу» и как теперь работает редакцияВчера, 10:20 - 6
В Украине из-за повышения пенсий произошло удорожание продуктов - экспертВчера, 10:00 - 6
Chrome захватил рынок браузеров14 ч. назад - 2
Самая популярная криптовалюта среди мошенниковВчера, 12:00 - 1
Польша стала лидером по импорту украинских товаров13 ч. назад - 1
Разработана 3D-печать металлами5 ч. назад
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)Вчера, 12:10
У Илона Маска признали: космическая капсула Crew Dragon разрушенаПозавчера, 11:10 - 990 7
Puma предлагает желающим протестировать самозашнуровывающиеся кроссовки (видео)01.05.2019, 12:10 - 10945 1
Создан велосипед со стабилизацией (видео)24.04.2019, 12:10 - 4771 5