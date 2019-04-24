Средняя платежка за "коммуналку" в марте - 2,3 тыс. грн

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В марте в среднем семья заплатила 2,3 тыс. грн за ЖКУ и немного погасила долги.
Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальные услуги на конец марта 2019 года составляла 69,2 млрд грн, что на 0,2 млрд грн меньше, чем месяцем ранее, по данным Госкомстата.
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Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в марте 2019 года составляли 2296,5 грн, что значительно меньше, чем в январе (2693,2 грн) и феврале (2660,6 грн).
В марте 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 18,0 млрд грн (100,9% начисленных за этот период сумм) за поставки электроэнергии – 4,0 млрд грн (143,9%).
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