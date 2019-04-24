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Появились первые данные по переносу мобильного номера

Появились первые данные по переносу мобильного номера

По состоянию на 12:00 2 мая в Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР) было зарегистрировано 455 заявок по изменению оператора с сохранением мобильного номера.

Об этом рассказали в пресс-службе УГЦР.

“На 12:00 вчерашнего дня поступило 455 заявок на перенос номера, зарегистрированных в централизованной базе УГЦР”, – сказал собеседник в УГЦР.

Отметим, новая услуга была введена в среду, 1 мая.

Справка Finance.ua:

  • При звонке на перенесенный номер, перед соединением абонент получит информацию о том, что звонит на номер другого оператора.
  • Менять оператора можно будет не чаще, чем раз в 30 дней.
  • НКРСИ утвердила датой начала внедрения услуг по переносу абонентских номеров 1 мая 2019 года.
По материалам УНН
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