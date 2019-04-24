ГФС назвала суммы штрафов для владельцев "еврономеров" с 24 мая (инфографика)

Согласно новому законодательству о растаможке которое вступило в силу в ноябре 2018 года, с 24 мая значительно увеличатся штрафы за «еврономера».

Кто будет платить – штраф будут платить не только те лица, которые непосредственно ввезли в Украину «еврономера» (владельцы), но и те, кто на них ездит.

Водитель нерастаможенного автомобиля заплатит штраф 8500 грн.

Повторное вождение – 17 000 грн или лишение прав на 1 год.

Владельцам будет грозить максимальный штраф – 170 000 грн или конфискация машины (по решению суда).

Справка Finance.ua

До 23 февраля в Украине действовал льготный период растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.