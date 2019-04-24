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ГФС назвала суммы штрафов для владельцев "еврономеров" с 24 мая (инфографика)

ГФС назвала суммы штрафов для владельцев "еврономеров" с 24 мая (инфографика)

Согласно новому законодательству о растаможке которое вступило в силу в ноябре 2018 года, с 24 мая значительно увеличатся штрафы за «еврономера».

Кто будет платить – штраф будут платить не только те лица, которые непосредственно ввезли в Украину «еврономера» (владельцы), но и те, кто на них ездит.

  • Водитель нерастаможенного автомобиля заплатит штраф 8500 грн.
  • Повторное вождение – 17 000 грн или лишение прав на 1 год.
  • Владельцам будет грозить максимальный штраф – 170 000 грн или конфискация машины (по решению суда).

Справка Finance.ua

  • До 23 февраля в Украине действовал льготный период растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.
  • Тогда их можно было оформить с существенной скидкой (50%).

Yes

По материалам Finance.UA
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