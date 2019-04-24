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Четверть всех зарплат в Украине получают в Киеве (таблица)

Четверть всех зарплат в Украине получают в Киеве (таблица)

Государственная служба статистики обнародовала данные по фонду заработной платы в Украине в марте 2019 года.

Об этом сообщает Госстат.

По данным статистического ведомства, фонд оплаты труда в марте 2019 года составил 79,265 млрд грн.

Наибольшую долю занимают:

  • Киев – 19,5 млрд грн (24,7%),
  • Днепропетровская область (8,0 млрд грн, 10,1%),
  • Харьковская (5,0 млрд грн, 6,3%),
  • Львовская (4,3 млрд грн, 5,5%),
  • Донецкая (4,2 млрд грн, 5,5%.

Данные подготовлены по результатам государственного статистического наблюдения “Обследование предприятий по вопросам статистики труда”, которым охвачены юридические лица и обособленные подразделения юридических лиц с количеством наемных работников 10 и более человек.

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По материалам РБК-Украина
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