Четверть всех зарплат в Украине получают в Киеве (таблица)

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Государственная служба статистики обнародовала данные по фонду заработной платы в Украине в марте 2019 года.
Об этом сообщает Госстат.
По данным статистического ведомства, фонд оплаты труда в марте 2019 года составил 79,265 млрд грн.
Наибольшую долю занимают:
Данные подготовлены по результатам государственного статистического наблюдения “Обследование предприятий по вопросам статистики труда”, которым охвачены юридические лица и обособленные подразделения юридических лиц с количеством наемных работников 10 и более человек.
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