День финансов, 4 марта: о зарплате президента, 5-й группе IT-ФЛП, цене на газ после выборов

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Понедельник, 4 марта. Ожидать ли снижения цены на газ после выборов, и сколько будут доплачивать военным.
5 группа единого налога для IT-ФЛП. В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает создать 5-ю группу единого налога для представителей IT. Предлагается постепенно наращивать налоговую ставку для 5-й группы – по 1% в год. То есть: 5% дохода с 1 января 2020 года, 6% дохода с 1 января 2021 и т.д. Таким образом планируют уменьшить отток специалистов из страны и увеличить налоговые поступления в бюджет.
Уменьшат ли цену на газ после выборов? Глава “Нафтогаза Украины” Андрей Коболев объясняет: правительство не сможет снизить цену на газ для населения, поскольку рыночная стоимость газа – одно из главных условий сотрудничества Украины с МВФ. И несмотря на обещания кандидатов, снизить цену на газ, у президента нет полномочий.
Военным ВСУ повысят доплаты. Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении доплат к денежному обеспечению военнослужащих Вооруженных сил Украины. Доплата будет составлять от 1000 грн и до 12 тыс. грн.
Зарплата президента. Петр Порошенко заявил, что зарплата главы государства составляет 28 000 гривен. Но, по его словам, он ее не получает. Он всю сумму перечисляет на благотворительность, поскольку имеет другие источники дохода.
ЕС удешевит платежи в евро. С 2002 года трансграничные платежи в евро из стран, не входящих в еврозону, облагаются высокими пошлинами. В Европейском совете планируют это изменить и сделать так, чтобы оплачивать, снимать деньги в евро в любой точке ЕС стоило столько же, сколько и дома. Положения должны вступить в силу с 15 декабря 2019 года.
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