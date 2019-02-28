ЕС удешевит проведение трансграничных платежей в евро

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Совет ЕС в понедельник, 4 марта, утвердил положение об уравнивании расходов на трансграничные платежи в государствах еврозоны и странах, которые пользуются собственной валютой.
Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского совета.
“ЕС работает над тем, чтобы удешевить платежи в евро. Оплачивать, снимать деньги в евро в любой точке ЕС скоро будет стоить столько же, сколько и дома”, – говорится в сообщении.
С 2002 года одинаковые сборы применяются к трансграничным и национальным платежам в евро в пределах еврозоны, тогда как трансграничные платежи в евро из стран, не входящих в еврозону, облагаются высокими пошлинами.
Реформа приведет в соответствие сборы за трансграничные платежи в евро за такие услуги, как кредитные переводы, платежи по картам или снятие наличных, со сборами соответствующих национальных платежей той же стоимости в национальной валюте государства-члена, где находится поставщик платежных услуг.
Этот шаг расширит преимущества дешевых международных переводов в евро для дополнительных 150 млн потребителей из стран, не входящих в еврозону.
Кроме того, будут введены дополнительные требования к прозрачности платежей за услуги по конвертации валюты. Когда потребители будут проводить платежи по карте или снимать наличные за границей, они смогут выбирать, в какой валюте платить. Согласно новым правилам, потребители будут проинформированы о соответствующих сборах, прежде чем сделать выбор.
Большинство принятых положений вступят в силу с 15 декабря 2019 года.
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