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ЕС удешевит проведение трансграничных платежей в евро

ЕС удешевит проведение трансграничных платежей в евро

Совет ЕС в понедельник, 4 марта, утвердил положение об уравнивании расходов на трансграничные платежи в государствах еврозоны и странах, которые пользуются собственной валютой.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского совета.

“ЕС работает над тем, чтобы удешевить платежи в евро. Оплачивать, снимать деньги в евро в любой точке ЕС скоро будет стоить столько же, сколько и дома”, – говорится в сообщении.

С 2002 года одинаковые сборы применяются к трансграничным и национальным платежам в евро в пределах еврозоны, тогда как трансграничные платежи в евро из стран, не входящих в еврозону, облагаются высокими пошлинами.

Реформа приведет в соответствие сборы за трансграничные платежи в евро за такие услуги, как кредитные переводы, платежи по картам или снятие наличных, со сборами соответствующих национальных платежей той же стоимости в национальной валюте государства-члена, где находится поставщик платежных услуг.

Этот шаг расширит преимущества дешевых международных переводов в евро для дополнительных 150 млн потребителей из стран, не входящих в еврозону.

Кроме того, будут введены дополнительные требования к прозрачности платежей за услуги по конвертации валюты. Когда потребители будут проводить платежи по карте или снимать наличные за границей, они смогут выбирать, в какой валюте платить. Согласно новым правилам, потребители будут проинформированы о соответствующих сборах, прежде чем сделать выбор.

Большинство принятых положений вступят в силу с 15 декабря 2019 года.

По материалам Европейская правда
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