Коболев прокомментировал возможность снижения цен на газ

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Правительство не сможет снизить цену на газ для населения, поскольку рыночная стоимость газа – одно из главных условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.
Об этом заявил глава “Нафтогаза Украины” Андрей Коболев.
Читайте также: Украина может потерять транзит газа: Коболев рассказал, как решить проблему
Коболев пояснил, что, несмотря на обещания кандидатов в президенты снизить цену на газ, у президента нет таких полномочий, но даже после парламентских выборов этого не произойдет.
“Снижение цены на газ, по моему мнению, будет невозможным по той простой причине, что это – главное условие сотрудничества с Международным валютным фондом. Если кто-то думает, что может изменить эти условия, передоговориться … Вспоминая карьеру Тимошенко, она так же договорилась с МВФ о повышении цены на газ. Поэтому считаю, что никакого снижения цены на газ не будет, потому что это экономически неправильно, это сделает невозможным наше сотрудничество с международными партнерами, и это не нужно. Если у части населения недостаточно средств, чтобы платить за газ, то система монетизированных субсидий – это оптимальный вариант, как показала практика всех западных стран”, – сказал Коболев.
По его словам, людям будет выгоднее получать субсидию, экономить газ и распоряжаться сэкономленными средствами по своему усмотрению.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина стала одним из лидеров в рейтинге стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населенияВчера, 14:00 - 3204 10
Гройсман сказал, что именно тормозит украинские реформы2 ч. назад - 630 8
Украина может потерять транзит газа: Коболев рассказал, как решить проблему2 ч. назад - 1231 8
Депутаты предложили создать 5-ю группу специально для IT-ФЛПОколо часа назад - 968 7
В Украине выпуск сигарет уменьшился почти в полтора раза9 ч. назад - 519 4
Автомобили, которые украинцы сдают на утилизацию (инфографика)Вчера, 21:00 - 6150 4
В феврале продажи новых авто снизились: какие марки выбирают украинцыВчера, 16:00 - 3643
Украина стала одним из лидеров в рейтинге стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населенияВчера, 14:00 - 3204 10
Samsung обвинили в копировании циферблатов дорогих часов10 ч. назад - 2015 1
"Северный поток-2": сооружено уже две трети газопровода5 ч. назад - 1546 1
Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)28.02.2019, 13:10 - 1576 1
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)25.02.2019, 14:10 - 1148 1
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 1010 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1861
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 5694 5