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Коболев прокомментировал возможность снижения цен на газ

Коболев прокомментировал возможность снижения цен на газ

Правительство не сможет снизить цену на газ для населения, поскольку рыночная стоимость газа – одно из главных условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Об этом заявил глава “Нафтогаза Украины” Андрей Коболев.

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Коболев пояснил, что, несмотря на обещания кандидатов в президенты снизить цену на газ, у президента нет таких полномочий, но даже после парламентских выборов этого не произойдет.

“Снижение цены на газ, по моему мнению, будет невозможным по той простой причине, что это – главное условие сотрудничества с Международным валютным фондом. Если кто-то думает, что может изменить эти условия, передоговориться … Вспоминая карьеру Тимошенко, она так же договорилась с МВФ о повышении цены на газ. Поэтому считаю, что никакого снижения цены на газ не будет, потому что это экономически неправильно, это сделает невозможным наше сотрудничество с международными партнерами, и это не нужно. Если у части населения недостаточно средств, чтобы платить за газ, то система монетизированных субсидий – это оптимальный вариант, как показала практика всех западных стран”, – сказал Коболев.

По его словам, людям будет выгоднее получать субсидию, экономить газ и распоряжаться сэкономленными средствами по своему усмотрению.

По материалам Espreso.tv
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