Украина может потерять транзит газа: Коболев рассказал, как решить проблему

В случае запуска Россией газопровода “Северный поток – 2” существует угроза прекращения транзита газа через Украину в Европу, а также риск военной эскалации, так как будет нивелирован один из главных сдерживающих факторов в отношении Москвы.

Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов глава компании “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

По его словам, в случае запуска “Северного потока – 2” Киев может не только потерять сдерживающий фактор против российской агрессии, но и есть угроза военной эскалации против Украины.

Читайте также: Северный поток-2: Климкин спрогнозировал новую газовую войну

“Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще “Турецкий поток”, который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года. Этот газопровод нужно анализировать не с точки зрения потерь денег, а с точки зрения военного риска”, – сказал Коболев.

Также глава “Нафтогаза” считает, что Украина могла бы привлечь зарубежные компании к управлению газотранспортной системой и “поделиться с ними доходами в обмен на инвестиции, на приобретение доли, на поддержку Запада, на энергоэффективность” и многое другое.