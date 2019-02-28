Украина может потерять транзит газа: Коболев рассказал, как решить проблему

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В случае запуска Россией газопровода “Северный поток – 2” существует угроза прекращения транзита газа через Украину в Европу, а также риск военной эскалации, так как будет нивелирован один из главных сдерживающих факторов в отношении Москвы.
Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов глава компании “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.
По его словам, в случае запуска “Северного потока – 2” Киев может не только потерять сдерживающий фактор против российской агрессии, но и есть угроза военной эскалации против Украины.
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“Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще “Турецкий поток”, который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года. Этот газопровод нужно анализировать не с точки зрения потерь денег, а с точки зрения военного риска”, – сказал Коболев.
Также глава “Нафтогаза” считает, что Украина могла бы привлечь зарубежные компании к управлению газотранспортной системой и “поделиться с ними доходами в обмен на инвестиции, на приобретение доли, на поддержку Запада, на энергоэффективность” и многое другое.
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