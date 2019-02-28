Депутаты предложили создать 5-ю группу специально для IT-ФОПов

На днях в Раде зарегистрировали законопроект №10094, которым предлагается внести некоторые изменения в налоговый кодекс. Пятую группу единого налога планируют создать исключительно для представителей IT-отрасли Украины.

В проекте предлагается закрепить за ФОП, работающими в сфере IT, ставку налога на 10% к 2025 году, тем самым предотвратив их отток из страны и увеличив налоговые поступления в бюджет.

Кто подпадает под 5-ю группу:

В нее будут отнесены только ФОП, предоставляющие услуги в сфере IT, то есть осуществляющие деятельность в видах экономической деятельности и по таким КВЭД:

издание компьютерных игр и другого программного обеспечения (классы 58.21, 58.29 КВЭД ДК 009: 2010),

компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность (раздел 62 КВЭД ДК 009: 2010),

обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность (класс 63.11 КВЭД ДК 009: 2010), веб-порталов (класс 63.12 КВЭД ДК 009: 2010).

При этом, в законопроекте прописано условие, по которому указанные ФОП будут отнесены к пятой группе: они не должны использовать труд наемных лиц, а их доход не должен превышать 7,5 млн грн в год.

Также ФОП на 5-й группе будут иметь право использовать в своей работе оборудовани и помещение, принадлежащие другим ФЛП или юрлицам, не заключая с ними трудового договора (таким образом нивелируется одна из норм, прописанных в нашумевшем законопроекте Минсоцполитики).

Какие налоги будет платить 5 группа

Законопроектом предлагается постепенно наращивать налоговую ставку для 5-й группы – по 1% в год. То есть:

5% дохода с 1 января 2020 года,

6% дохода с 1 января 2021,

7% дохода с 1 января 2022 года,

8% дохода с 1 января 2023,

9% дохода с 1 января 2024,

10% дохода с 1 января 2025 года.