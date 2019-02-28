Депутаты предложили создать 5-ю группу специально для IT-ФОПов

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
На днях в Раде зарегистрировали законопроект №10094, которым предлагается внести некоторые изменения в налоговый кодекс. Пятую группу единого налога планируют создать исключительно для представителей IT-отрасли Украины.
В проекте предлагается закрепить за ФОП, работающими в сфере IT, ставку налога на 10% к 2025 году, тем самым предотвратив их отток из страны и увеличив налоговые поступления в бюджет.
Кто подпадает под 5-ю группу:
В нее будут отнесены только ФОП, предоставляющие услуги в сфере IT, то есть осуществляющие деятельность в видах экономической деятельности и по таким КВЭД:
При этом, в законопроекте прописано условие, по которому указанные ФОП будут отнесены к пятой группе: они не должны использовать труд наемных лиц, а их доход не должен превышать 7,5 млн грн в год.
Также ФОП на 5-й группе будут иметь право использовать в своей работе оборудовани и помещение, принадлежащие другим ФЛП или юрлицам, не заключая с ними трудового договора (таким образом нивелируется одна из норм, прописанных в нашумевшем законопроекте Минсоцполитики).
Какие налоги будет платить 5 группа
Законопроектом предлагается постепенно наращивать налоговую ставку для 5-й группы – по 1% в год. То есть:
5% дохода с 1 января 2020 года,
6% дохода с 1 января 2021,
7% дохода с 1 января 2022 года,
8% дохода с 1 января 2023,
9% дохода с 1 января 2024,
10% дохода с 1 января 2025 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина стала одним из лидеров в рейтинге стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населенияВчера, 14:00 - 2844 8
Украина может потерять транзит газа: Коболев рассказал, как решить проблемуОколо часа назад - 618 5
В Украине выпуск сигарет уменьшился почти в полтора раза8 ч. назад - 374 3
Автомобили, которые украинцы сдают на утилизацию (инфографика)Вчера, 21:00 - 5742 3
Задолженность украинцев за коммуналку составляет 62 млрд грн - ГосстатВчера, 12:00 - 1206 3
Автомобили, которые украинцы сдают на утилизацию (инфографика)Вчера, 21:00 - 5742 3
В феврале продажи новых авто снизились: какие марки выбирают украинцыВчера, 16:00 - 3602
Украина стала одним из лидеров в рейтинге стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населенияВчера, 14:00 - 2844 8
Samsung обвинили в копировании циферблатов дорогих часов9 ч. назад - 1560 1
Задолженность украинцев за коммуналку составляет 62 млрд грн - ГосстатВчера, 12:00 - 1206 3
Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)28.02.2019, 13:10 - 1531 1
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)25.02.2019, 14:10 - 1134 1
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 1001 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1844
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 5660 5