Военным ВСУ повысят доплаты: кто и сколько получит

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Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении доплат к денежному обеспечению военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые находятся в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
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