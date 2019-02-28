Военным ВСУ повысят доплаты: кто и сколько получит

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении доплат к денежному обеспечению военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые находятся в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Сколько и кто получит:

Военнослужащие, находящиеся на первой линии столкновения – 2000 грн (общая сумма составит 12 тыс. грн).

Военнослужащие, на второй линии столкновения – 1000 грн (общая сумма будет равна 5500 грн).

Военнослужащие Военно-морских сил ВСУ , которые выполняют боевые задачи и находятся в акватории Азовского моря – доплата 5500 грн.