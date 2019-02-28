Порошенко рассказал о своей зарплате

Президент Петр Порошенко заявил, что зарплата главы государства составляет 28 000 гривен.

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“Я с 1998-го года не получаю зарплату на государственной службе и все это перечисляю на благотворительность. Это в том числе и потому, что у меня есть источники, за счет чего жить. Но сегодняшний уровень зарплаты президента составляет 28 000 (гривен – ред.)”, – сказал Порошенко.

Ранее, председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев заявил, что не может комментировать свою заработную плату согласно правилам “Нафтогаза”.