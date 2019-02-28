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Названы топ-3 региона Украины с самыми высокими зарплатами

Названы топ-3 региона Украины с самыми высокими зарплатами

В январе самые высокие зарплаты в Украине получали работники в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

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Самый высокий уровень средней зарплаты зафиксирован в Киеве – 13 тыс. 721 грн. Далее идет Донецкая и Днепропетровская область – 10 тыс. 45 грн и 9 тыс. 654 грн соответственно.

Самый низкий уровень средней зарплаты зафиксирован в Черновицкой области – 6 тыс. 958 грн, Херсонской – 7 тыс. 139 грн и Черниговской области – 7 тыс. 184 грн.

За месяц (январь 2019-го до декабря 2018 года) размер средней заработной платы в Украине уменьшился на 12,8%.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

По материалам УНН
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