День финансов, 1 марта: начало монетизации и индексации пенсий, снижение нормы обязательной продажи поступлений валюты

Пятница, 1 марта: С первого дня весны украинцев встречают такие новшества:

НБУ снизил норму обязательной продажи поступлений валюты. С 1 марта Национальный банк Украины снизил требования обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц до 30% с 50%.

Началась индексация пенсий. На 1 марта 2019 года пенсии будут автоматически пересчитаны для 10,2 млн пенсионеров. Как сообщил министр социальной политики Андрей Рева, средний размер повышения составит 255 гривен. Однако, по его словам, не каждый пенсионер получит 255 гривен. Средства будут распределяться согласно формуле с коэффициентами зарплаты и страхового стажа.

Монетизация субсидий. С 1 марта в Украине начался процесс монетизации субсидий. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров 6 февраля 2019 года. Как сообщал министр социальной политики Андрей Рева, наличными будут выплачивать субсидии тем домохозяйствам, которым субсидия назначена на текущий отопительный сезон.

Рынок газа переходит на суточную балансировку. Сегодня Украина перешла на суточную балансировку. “Нафтогаз” отмечает, что это одна из ключевых реформ в энергетике. В онлайн-режиме теперь можно отслеживать количество поданных номинаций, количество потребителей газа в реестрах.

Стоимость проезда по маршруту «Четыре столицы» дешевеет. Со 2 марта в составе поезда «Четыре столицы» появится два плацкартных вагона, что позволит пассажирам сэкономить на путешествиях из Киева в города Европы.Тарифы на перевозку пассажиров устанавливает каждое из государств по своей территории..

А за пределами Украины:

Беларусь не против общей валюты с Россией. Как заявил белорусский президент Александр Лукашенко, Беларусь не против создания общей валюты с Российской Федерацией, но это должен быть ни российский, ни белорусский рубль. Он считает, что не важно, где будет находиться эмиссионный центр.

В Венесуэле впервые за 16 лет открылись обменники. Центробанк Венесуэлы впервые открыл для венесуэльцев пункты обмены валюты по официальному курсу. Напомним, что с 2003 по 2018 год обмен валюты для граждан страны был ограничен. За обмен валюты венесуэльцам грозило наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса. Эти меры, принятые в период правления Уго Чавеса, были призваны предотвратить утечку капиталов из страны.