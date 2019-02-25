С сегодняшнего дня украинский рынок газа переходит на суточную балансировку

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Сегодня Украина перешла на суточную балансировку. 1 марта в Украине заработает одна из ключевых реформ в энергетике – рынок газа перейдет с месячной на суточную балансировку.
Об этом говорится в сообщении “Нафтогаза” в фейсбуке.
Компания отмечает, что это одна из ключевых реформ в энергетике.
“Информационная платформа была создана специалистами Укртрансгаза в сжатые сроки на базе SAP и является основой функционирования рынка газа в новом формате. И сейчас она работает стабильно и в штатном режиме обрабатывает все запросы”, – сообщили в Нафтогазе.
“В онлайн-режиме можно отслеживать количество поданных номинаций, количество потребителей газа в реестрах. Также работает сервис, с помощью которого каждый потребитель может по своему EIC-кода проверить наличие поставщика и наличие себя в реестре на отключение”, – сообщили в Нафтогазе.
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