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Беларусь согласна на общую валюту с Россией: Лукашенко назвал условие

Беларусь согласна на общую валюту с Россией: Лукашенко назвал условие

Беларусь не против создания общей валюты с Российской Федерацией, но это должен быть ни российский, ни белорусский рубль, пишет Сегодня.

Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

“Мы за. Конечно, это будет рубль, у вас (в РФ – Ред.) рубль, и у нас рубль. Это не будет ни российский, ни белорусский рубль. Это будет наш общий рубль”, – сказал он.

При этом белорусский президент считает, что не важно, где будет находиться эмиссионный центр.

“Не важно, где он будет, пусть будет в Питере – родина президента России, мой любимый город. Пусть там будет”, – сказал Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко предупредил Россию, что она может потерять Беларусь в качестве своего единственного союзника на западном направлении, если не пойдет Минску навстречу в решении последствий экономической напряженности между странами.

По материалам Сегодня
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