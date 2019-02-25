Беларусь согласна на общую валюту с Россией: Лукашенко назвал условие

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Беларусь не против создания общей валюты с Российской Федерацией, но это должен быть ни российский, ни белорусский рубль, пишет Сегодня.
Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
“Мы за. Конечно, это будет рубль, у вас (в РФ – Ред.) рубль, и у нас рубль. Это не будет ни российский, ни белорусский рубль. Это будет наш общий рубль”, – сказал он.
При этом белорусский президент считает, что не важно, где будет находиться эмиссионный центр.
“Не важно, где он будет, пусть будет в Питере – родина президента России, мой любимый город. Пусть там будет”, – сказал Лукашенко.
Напомним, ранее Лукашенко предупредил Россию, что она может потерять Беларусь в качестве своего единственного союзника на западном направлении, если не пойдет Минску навстречу в решении последствий экономической напряженности между странами.
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