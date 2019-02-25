Стоимость проезда по маршруту «Четыре столицы» дешевеет

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Со 2 марта в составе поезда «Четыре столицы» появится два плацкартных вагона, что позволит пассажирам сэкономить на путешествиях из Киева в города Европы.
Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.
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“Со 2 марта в составе поезда «Четыре столицы» № 31/32 Киев – Рига будут курсировать два плацкартные вагоны, стоимость проезда в которых будет значительно ниже, чем в купейных вагонах”, – говорится в сообщении.
Всего в составе поезда будет 5 купейных вагонов, 2 плацкартных и один СВ.
Как отмечается, тарифы на перевозку пассажиров устанавливает каждое из государств по своей территории. Стоимость проезда составляет сумму стоимости проезда по территории каждой страны и рассчитываются в швейцарских франках по курсу, установленному на день оформления проездного документа.
Стоимость билета в плацкартном вагоне с учетом комплекта постельного белья по состоянию на 28 февраля 2019 года на поезд № 31 составляет:
Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитываться не наличными, а картой. С помощью портала Finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.
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