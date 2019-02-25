Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 63 0

Стоимость проезда по маршруту «Четыре столицы» дешевеет

Стоимость проезда по маршруту «Четыре столицы» дешевеет

Со 2 марта в составе поезда «Четыре столицы» появится два плацкартных вагона, что позволит пассажирам сэкономить на путешествиях из Киева в города Европы.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.

Читайте также: В УЗ анонсировали запуск нового маршрута в Словакию

“Со 2 марта в составе поезда «Четыре столицы» № 31/32 Киев – Рига будут курсировать два плацкартные вагоны, стоимость проезда в которых будет значительно ниже, чем в купейных вагонах”, – говорится в сообщении.

Всего в составе поезда будет 5 купейных вагонов, 2 плацкартных и один СВ.

Как отмечается, тарифы на перевозку пассажиров устанавливает каждое из государств по своей территории. Стоимость проезда составляет сумму стоимости проезда по территории каждой страны и рассчитываются в швейцарских франках по курсу, установленному на день оформления проездного документа.

Стоимость билета в плацкартном вагоне с учетом комплекта постельного белья по состоянию на 28 февраля 2019 года на поезд № 31 составляет:

  • на поезд Киев – Рига – 1415,55 грн;
  • на поезд Киев – Вильнюс – 1065,50 грн;
  • на поезд Киев – Минск – 805,20 грн.
  • стоимость проезда в купейном вагоне в сообщении Киев – Рига составляет 2164 грн, а в вагоне СВ – 4283 грн.

Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитываться не наличными, а картой. С помощью портала Finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.

Выбрать карту для поездки за границу

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина