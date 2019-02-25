С 1 марта в Украине начали монетизацию субсидий

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С 1 марта в Украине начался процесс монетизации субсидий. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров 6 февраля 2019 года.
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Как сообщал министр социальной политики Андрей Рева, наличными будут выплачивать субсидии тем домохозяйствам, которым субсидия назначена на текущий отопительный сезон.
На сегодняшний день в Украине таких домохозяйств более чем 3,7 млн.
Средний размер выплаты – около 1,5 тыс. грн.
Как будет действовать: люди будут получать “живые деньги”. Это дасть возможность самостоятельно контролировать качество услуг от поставщика и расчеты за них.
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