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С сегодняшнего дня НБУ снизил норму обязательной продажи поступлений валюты

С сегодняшнего дня НБУ снизил норму обязательной продажи поступлений валюты

С 1 марта Национальный банк Украины снизил требования обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц до 30% с 50%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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“Поступления в иностранной валюте, указанные в пункте 24 раздела III настоящего Положения, подлежат обязательной продаже на валютном рынке Украины банкам и/или Национальному банку с 7 февраля 2019 года до 28 февраля 2019 (включительно) в размере 50 процентов, с 01 марта 2019 года – в размере 30 процентов”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua

  • Закон “О валюте и валютных операциях” вступил в силу 7 июля 2018 года.
  • В июне 2018 года НБУ сохранил требование обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в 50%.
  • НБУ снизил норму по обязательной продаже валюты до 50% с 65% в апреле 2017 года.

Основные изменения для населения после вступления в силу Закона “О валюте и валютных операциях”

  • Украинцы получат право инвестировать в ценные бумаги на мировых рынках.
  • Размещать средства на счетах любых банков мира.
  • В 10 раз повышен лимит на перевод за границу инвалюты без открытия счета. С 15 тыс. грн в год до 150 тыс. грн.
  • Возможность онлайн-покупки валюты.
По материалам Finance.UA
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