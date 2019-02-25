С сегодняшнего дня НБУ снизил норму обязательной продажи поступлений валюты

С 1 марта Национальный банк Украины снизил требования обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц до 30% с 50%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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“Поступления в иностранной валюте, указанные в пункте 24 раздела III настоящего Положения, подлежат обязательной продаже на валютном рынке Украины банкам и/или Национальному банку с 7 февраля 2019 года до 28 февраля 2019 (включительно) в размере 50 процентов, с 01 марта 2019 года – в размере 30 процентов”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua

Закон “О валюте и валютных операциях” вступил в силу 7 июля 2018 года.

В июне 2018 года НБУ сохранил требование обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в 50%.

НБУ снизил норму по обязательной продаже валюты до 50% с 65% в апреле 2017 года.

Основные изменения для населения после вступления в силу Закона “О валюте и валютных операциях”

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