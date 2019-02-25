С сегодняшнего дня НБУ снизил норму обязательной продажи поступлений валюты

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
С 1 марта Национальный банк Украины снизил требования обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц до 30% с 50%.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Читайте также: Чурий: Украине нужна дедоларизация
“Поступления в иностранной валюте, указанные в пункте 24 раздела III настоящего Положения, подлежат обязательной продаже на валютном рынке Украины банкам и/или Национальному банку с 7 февраля 2019 года до 28 февраля 2019 (включительно) в размере 50 процентов, с 01 марта 2019 года – в размере 30 процентов”, – говорится в сообщении.
Основные изменения для населения после вступления в силу Закона “О валюте и валютных операциях”
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коломойский вовсе перестал платить по кредитам "Приватбанка"Вчера, 11:00 - 3928 24
Бизнес выступил против налога на доходы по принципу "богатый платит больше" (таблица)Вчера, 20:00 - 2441 16
Украина может отменить безвиз с ИзраилемВчера, 16:45 - 1981 10
НБУ планирует сузить сферу использования наличных денегВчера, 13:00 - 1685 10
Не больше 15 тыс. грн: эксперт рассказал, кто пострадает от наличных ограничений НБУВчера, 21:30 - 14675 8
Не больше 15 тыс. грн: эксперт рассказал, кто пострадает от наличных ограничений НБУВчера, 21:30 - 14675 8
Стив Возняк: Мы наблюдаем рост ценности биткоинаВчера, 13:40 - 4795 1
ГФС с марта вводит в тестовом режиме новый электронный сервисВчера, 19:20 - 3947
Коломойский вовсе перестал платить по кредитам "Приватбанка"Вчера, 11:00 - 3928 24
Бизнес выступил против налога на доходы по принципу "богатый платит больше" (таблица)Вчера, 20:00 - 2441 16
Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)Вчера, 13:10 - 592 1
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)25.02.2019, 14:10 - 832
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 853 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1611
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 4884 2