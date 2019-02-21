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Чурий: Украине нужна дедоларизация

Чурий: Украине нужна дедоларизация

В начале этого года главным событием было принятие Закона «О валюте и валютные операции».

Как отметил Олег Чурий, заместитель Главы Национального банка Украины, на втором Украинском Валютном Форуме, хоть это и частичная валютная либерализация, но уже удалось снять более 30 ограничений. Дальнейшая либерализация возможна при условии плавающего валютного курса.

Что изменилось?

  • Увеличен предельный срок осуществления расчетов по экс-имп. контрактам до 365 дней.
  • Отменен валютный надзор за операциями до 150 тыс. грн.
  • Снижена с 1 марта норма обязательной продажи валюты с 50% до 30%.
  • Отменено требование относительно предварительного резервирования средств в гривне для покупки валюты (так называемое Т1).
  • Предоставлена возможность бизнесу репатриировать дивиденды за 2018 год включительно (в сумме 7 млн евро в месяц).
  • Отменены индивидуальные лицензии (заменены системой е-лимитов – 2 млн евро – для юрлиц, 50 тыс. евро для физлиц в год).
  • Отменены санкции в виде приостановления внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов.
  • Отменен лимит на досрочное погашение внешних обязательств.
  • Разрешается заключение форвардов для хеджирования экс-имп. и долговых операций с и без поставки (расчетов).
  • Упрощено и либерализовано осуществление операций по счетам юрлиц нерезидентов в банках Украины.

«Есть еще очень много вопросов. Но это нормально, ведь сейчас переходный период. Либерализация будет продолжена при условии макрофинансовой стабильности, присоединения к плану анти-BEPS. Также необходимо принятие закона “О сплите”“, – отмечает Чурий.

Кроме того, по словам замглавы НБУ, очень большое направление развития – дедолларизация.

«Все деньги это: средство платежа, мера стоимости и средство сбережений. Дедолларизация нам нужна, чтобы мы могли проводить эффективную монетарную политику. Кроме того, для укрепления гривны как инструмента для сбережения. Также важно предоставить возможность нашим гражданам и предприятиям инвестировать в различные гривневые инструменты”, – говорит Чурий.

По материалам Finance.UA
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