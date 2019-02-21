Чурий: Украине нужна дедоларизация

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В начале этого года главным событием было принятие Закона «О валюте и валютные операции».
Как отметил Олег Чурий, заместитель Главы Национального банка Украины, на втором Украинском Валютном Форуме, хоть это и частичная валютная либерализация, но уже удалось снять более 30 ограничений. Дальнейшая либерализация возможна при условии плавающего валютного курса.
Что изменилось?
«Есть еще очень много вопросов. Но это нормально, ведь сейчас переходный период. Либерализация будет продолжена при условии макрофинансовой стабильности, присоединения к плану анти-BEPS. Также необходимо принятие закона “О сплите”“, – отмечает Чурий.
Кроме того, по словам замглавы НБУ, очень большое направление развития – дедолларизация.
«Все деньги это: средство платежа, мера стоимости и средство сбережений. Дедолларизация нам нужна, чтобы мы могли проводить эффективную монетарную политику. Кроме того, для укрепления гривны как инструмента для сбережения. Также важно предоставить возможность нашим гражданам и предприятиям инвестировать в различные гривневые инструменты”, – говорит Чурий.
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