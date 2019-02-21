Чурий: Украине нужна дедоларизация

В начале этого года главным событием было принятие Закона «О валюте и валютные операции».

Как отметил Олег Чурий, заместитель Главы Национального банка Украины, на втором Украинском Валютном Форуме, хоть это и частичная валютная либерализация, но уже удалось снять более 30 ограничений. Дальнейшая либерализация возможна при условии плавающего валютного курса.

Что изменилось?

Увеличен предельный срок осуществления расчетов по экс-имп. контрактам до 365 дней.

Отменен валютный надзор за операциями до 150 тыс. грн.

Снижена с 1 марта норма обязательной продажи валюты с 50% до 30%.

Отменено требование относительно предварительного резервирования средств в гривне для покупки валюты (так называемое Т1).

Предоставлена возможность бизнесу репатриировать дивиденды за 2018 год включительно (в сумме 7 млн евро в месяц).

Отменены индивидуальные лицензии (заменены системой е-лимитов – 2 млн евро – для юрлиц, 50 тыс. евро для физлиц в год).

Отменены санкции в виде приостановления внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов.

Отменен лимит на досрочное погашение внешних обязательств.

Разрешается заключение форвардов для хеджирования экс-имп. и долговых операций с и без поставки (расчетов).

Упрощено и либерализовано осуществление операций по счетам юрлиц нерезидентов в банках Украины.

«Есть еще очень много вопросов. Но это нормально, ведь сейчас переходный период. Либерализация будет продолжена при условии макрофинансовой стабильности, присоединения к плану анти-BEPS. Также необходимо принятие закона “О сплите”“, – отмечает Чурий.

Кроме того, по словам замглавы НБУ, очень большое направление развития – дедолларизация.

«Все деньги это: средство платежа, мера стоимости и средство сбережений. Дедолларизация нам нужна, чтобы мы могли проводить эффективную монетарную политику. Кроме того, для укрепления гривны как инструмента для сбережения. Также важно предоставить возможность нашим гражданам и предприятиям инвестировать в различные гривневые инструменты”, – говорит Чурий.