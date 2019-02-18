День финансов, 22 февраля: новость для бедных пенсионеров, последний день растаможки, 500 грн с новой подписью

Пятница, 22 февраля. Бедным пенсионерам обещают “покращення”. Видимо, чтобы его осуществить – уже печатают купюры номиналом 500 гривен с подписью Смолия.

Кто не спрятался, они не виноваты. Растаможить автомобили с иностранной регистрацией по ставке 0,5 акцизного сбора можно сегодня до 24 часов. На таможне обещают растаможить все автомобили, владельцы которых подали декларации 22 февраля. После 23 февраля при превышении срока транзита или временного ввоза авто более чем на 30 суток, гражданам грозит штраф в размере 170 тыс. грн или конфискация по решению суда.

500 гривен с новой подписью. С сегодняшнего дня в обращение были введены банкноты номиналом 500 гривен с подписью главы НБУ Якова Смолия. Необходимо это для того, чтобы заменить изношенные, поврежденные и изъятые из обращения банкноты этого номинала. В Нацбанке утверждают, что банки будут без ограничений принимать от клиентов банкноты образцов предыдущих лет.

Для бедных пенсионеров с большим стажем. Правительство начало разработку механизма для повышения пенсий гражданам, у которых достаточный страховой стаж, а пенсии низкие. Под эту категорию попадают люди, которые в советское время получали достаточно низкую заработную плату: колхозники, работники дошкольных детских учреждений, санитарки в больницах. Планируется весь дополнительный ресурс направлять именно этим людям.

В поиске банка-партнера для японцев. Крупнейшая платежная система Японии и одна из пяти крупнейших платежных систем мира – JCB – может появиться на украинском рынке уже до конца 2019 года. Как уточняют в НБУ, сейчас они ищут расчетный банк-партнер в Украине и готовятся к подаче документов. Интересно, что на сегодняшний день платежные карты JCB обслуживаются в 190 странах мира.

Чтобы не забывали: повышению цен на ж/д билеты быть. В Укрзализныце сообщают, что в 2019 году планируется двухэтапное повышение тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки. Объясняют это тем, что дебет с кредитом перестает сходиться: стоимость топлива, электроэнергии растет. Но вместе с тем, в УЗ не уточняют, когда и на сколько вырастут тарифы.

А в это время… Льготникам столицы изменили размер компенсации за проезд. Киевская городская госадминистрация сообщает о том, что размер ежемесячной компенсации проезда льготникам изменится. Это касается всех видов общественного транспорта. Напомним, еще с 14 июля 2018 года проезд в киевском метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке стоит 8 гривен.