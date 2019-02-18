Столичным льготникам изменят размер ежемесячной компенсации проезда

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Киевская городская госадминистрация сообщает о том, что размер ежемесячной компенсации льготникам проезда меняется. Это касается всех видов общественного транспорта.
Об этом говорится на сайте КГГА.
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В правительстве уверены, что монетизация льгот будет очень выгодна людям, которые имеют льготы. “Живые деньги” можно потратить на свое усмотрение, на разные виды транспорта.
Размер компенсации – 240 гривен в месяц (выплаты будут производиться наличными).
На сколько хватит – 30 разовых поездок (коммунальный транспорт Киева).
Какие категории затронет – граждан, которые определены п. 2 Порядка предоставления льгот в денежной форме по оплате проезда на всех видах транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, утвержденного постановлением Кабмина от 14.03.2018 №197.
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