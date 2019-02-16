В Киевсовете рассказали, кто может получить «Карточку киевлянина»

С 12 февраля «Ощадбанк» производит перевыпуск «Карточки киевлянина». Теперь она стала муниципальной, а не социальной, и получила ряд дополнительных функций.

Об этом в эфире украинского телеканала подчеркнул депутат Киевсовета Вадим Сторожук.

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“Сегодня еще не все киевляне понимают, как работает муниципальная карта, поэтому с опаской относятся к такому нововведению. Но не стоит. Карточку только усовершенствовали и дополнили дополнительными функциями. Более того, «Карточку киевлянина» могут получить не только жители столицы, но и люди, которые здесь официально трудоустроены, внутренне перемещенные лица, учащиеся, студенты колледжей и высших учебных заведений”, – подчеркнул депутат.

По его словам, новая карта будет содержать:

транспортное приложение (аналог «зеленой» карточки метро),

платежное приложение (возможность осуществлять безналичные платежи и снятие наличных).

Кроме того, муниципальная карта предусматривает подключение и других функций:

коммунальное приложение позволяет получить данные о льготах и ​​субсидиях при оплате услуг ЖКХ ;

торговое – предоставляет и ведет учет скидок в розничных торгово-сервисных предприятиях, аптеках, медучреждениях, заведениях культуры и т.д.;

по медицинскому – спектр медицинских услуг, в том числе и медицинского страхования.

Для получения новой муниципальной карточки граждане должны подать в банк-участник проекта “Муниципальная карта “Карточка киевлянина” соответствующее заявление и документы.