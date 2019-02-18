В Украину готовится зайти крупнейшая платежная система Японии

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Крупнейшая платежная система Японии и одна из пяти крупнейших платежных систем мира – JCB – может появиться на украинском рынке уже до конца 2019 года.
Об этом в рамках мероприятия “Инфодень. Рынок платежей Украины в 2018 году” сообщила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного Национального банка Украины Ольга Васильева.
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“Насколько нам известно, они (JCB – ред.) сейчас ищут расчетный банк-партнер в Украине и готовятся к подаче документов. Планируют до конца года выходить на рынок Украины”, – сказала Васильева.
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