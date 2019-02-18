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В Украину готовится зайти крупнейшая платежная система Японии

В Украину готовится зайти крупнейшая платежная система Японии

Крупнейшая платежная система Японии и одна из пяти крупнейших платежных систем мира – JCB – может появиться на украинском рынке уже до конца 2019 года.

Об этом в рамках мероприятия “Инфодень. Рынок платежей Украины в 2018 году” сообщила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного Национального банка Украины Ольга Васильева.

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“Насколько нам известно, они (JCB – ред.) сейчас ищут расчетный банк-партнер в Украине и готовятся к подаче документов. Планируют до конца года выходить на рынок Украины”, – сказала Васильева.

Справка Finance.ua:

  • В конце прошлого года JCB заявила о заинтересованности в выходе на украинский рынок и намерении подать регулятору соответствующий пакет документов в ближайшее время.
  • Согласно данным международной платежной системы JCB, по состоянию на конец 2017 года держателями карт JCB были 117 млн клиентов; общий годовой объем транзакций платежной системы JCB составил 281 млрд долларов.
  • На сегодняшний день платежные карты JCB обслуживаются в 190 странах мира. Эмиссия платежных карт JCB осуществляется в 23 странах мира.
По материалам УКРИНФОРМ
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