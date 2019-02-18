В Укрзализныце анонсируют повышение цен на билеты

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В 2019 году планируется двухэтапное повышение тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки.
Об этом сообщил директор по экономике и финансам ПАО «Укрзализныця» Андрей Рязанцев.
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“В этом году мы в финансовом плане предусматриваем двухэтапное повышение стоимости перевозок. Вызвано это тем, что пассажирские перевозки, которые должны финансироваться в соответствии со статьей 10 закона “О железнодорожном транспорте” из государственного бюджета, с 1996 года не получили ни копейки”, – отметил Рязанцев.
По его словам, пассажирские перевозки «Укрзализныця» полностью субсидирует из грузовых, покрывая большой убыток. В частности, в прошлом году убытки компании от пассажирских перевозок составили 10 миллиардов гривен.
“К сожалению, дебет с кредитом перестает сходиться, стоимость топлива, электроэнергии систематически растет, и мы вынуждены так же корректировать цену на билеты, поскольку не получаем не только поддержки из государственного бюджета, но и возмещение за перевозку льготных категорий граждан от местных органов самоуправления, что дает нам еще минус 800 миллионов гривен по году. Соответственно, ничего не может существовать даром. Или это кто-то будет платить, так, как это было отстроено в начале в законодательстве, в бюджете разных уровней, или мы должны поднимать (тарифы – ред.) Для того, чтобы удерживать и балансировать “Укрзализныцю” на ключевом результате”, – заявил Рязанцев.
Вместе с тем он отметил, что пока не может объявлять, на сколько вырастут тарифы, поскольку для этого нужно видеть “соотношение убытков с объемами выручки за последние несколько месяцев”.
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