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Кабмин готовит изменения для бедных пенсионеров с большим стажем

Кабмин готовит изменения для бедных пенсионеров с большим стажем

Правительство разрабатывает механизм повышения пенсий гражданам, у которых достаточный страховой стаж.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

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“Есть люди, которые имеют полный страховой стаж, но пенсии низкие в силу того, что они в советское время получали достаточно низкую заработную плату. Это колхозники, работники дошкольных детских учреждений, санитарки в больницах – у них всегда была низкая зарплата. Мы сейчас продумываем механизм, как сделать так, чтобы они получали больше. То есть, по закону они получают то, что есть. Но весь дополнительный ресурс мы направим именно этим людям”, – сказал Рева.

Справка Finance.ua

  • Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии, за декабрь 2018 года в сумме 9095 гривен 46 копеек, за 2018 в сумме 7810 гривен 88 копеек.
По материалам 112
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