Кабмин готовит изменения для бедных пенсионеров с большим стажем

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Правительство разрабатывает механизм повышения пенсий гражданам, у которых достаточный страховой стаж.
Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.
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“Есть люди, которые имеют полный страховой стаж, но пенсии низкие в силу того, что они в советское время получали достаточно низкую заработную плату. Это колхозники, работники дошкольных детских учреждений, санитарки в больницах – у них всегда была низкая зарплата. Мы сейчас продумываем механизм, как сделать так, чтобы они получали больше. То есть, по закону они получают то, что есть. Но весь дополнительный ресурс мы направим именно этим людям”, – сказал Рева.
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