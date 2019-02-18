В Украине последний день льгот для "еврономеров"

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Растаможить автомобили с иностранной регистрацией (евробляхи) по льготной ставке 0,5 акцизного сбора можно до 24 часов 22 февраля. Соответствующие нормы заложены в закон, принятый Верховной Радой в ноябре 2018 года.
Согласно закону, с 23 февраля вступает в силу общий режим растаможки таких автомобилей по полной ставке акцизного налога.
На таможне обещают растаможить все автомобили, владельцы которых подали декларации 22 февраля.
“22 февраля все таможни ГФС будут работать до 24:00. То есть все декларации, которые граждане успеют подать до 24 часов 22 февраля, будут отработаны и оформлены в рамках льготной ставки при условии, если по ним не будет отказов таможни или они не будут отозваны самими гражданами”, – сказал заместитель главы ГФС Виктор Кривицкий.
Кроме того, до 23 мая еще будут либерализованы нормы об административной ответственности для владельцев автомобилей. После этой даты и при превышении срока транзита или временного ввоза транспортного средства с иностранной регистрацией более чем на 30 суток, гражданам грозит штраф в размере 170 тыс. грн или конфискация транспортного средства по решению суда. Кроме того, полиция может взыскать с владельца такой машины от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн штрафа.
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