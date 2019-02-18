НБУ вводит в обращение новые 500 гривен (фото)

В Украине с пятницы, 22 февраля, введены в обращение банкноты номиналом 500 гривен с подписью главы НБУ Якова Смолия.

Об этом сообщает пресс-службы Национального банка Украины.

Выпуск банкнот осуществляется для обеспечения наличного обращения и в пределах запланированного на 2019 год выпуска и на замену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения банкнот соответствующего номинала.

Банки будут принимать от клиентов банкноты номиналом 500 гривен образцов предыдущих лет и их выдачу без ограничений.

Мои Fiнансы:

В прошлом году были выпущены монеты 1 и 2 грн.

В 2019 году планируется ввести в обращение монеты 5 и 10 грн.