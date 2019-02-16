День финансов, 19 февраля: десятка "не согласных" с НБУ банков, конец льгот для "еврономеров"

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Вторник, 19 февраля. О том, какие банки не согласны с решением НБУ о неплатежеспособности, и какая часть бюджета Украины уйдет на уплату долгов в 2019 году.
Десятка “несогласных”. Как сообщили в Фонде гарантирования вкладов, вердикт Верховного суда в делах по оспариванию неплатежеспособности ожидают 10 банков. Номинальная стоимость активов этих финучреждений составляет 54,23 млрд грн, в то время как их оценочная стоимость в шесть раз ниже – 9,14 млрд грн.
Деньги “еврономеров” – для бюджета. Как указывает Президент Порошенко, собственники авто на еврономерах уплатили в бюджет кругленькую сумму – по состоянию на 18 февраля начисления составили 11,38 млрд грн. Эти средства перечисляются в Пенсионный фонд.
Льготы заканчиваются. Об этом напоминает Закарпатская таможня Государственной фискальной службы. Так, период действия переходных положений Налогового кодекса по налогообложению акцизным налогом легковых транспортных средств с применением коэффициента 0,5 заканчивается 22 февраля в 24:00. Уже 23 февраля при таможенном оформлении транспортных средств акцизный налог будет взиматься в полном объеме.
Четверть бюджета – на долги. По утверждению премьер-министра Владимира Гройсмана, примерно четвертая часть украинского бюджета или 417 млрд грн будет потрачена на обслуживание государственного долга. По его словам, если продолжать работать, привлекая инвестиции и развивая промышленность и другие секторы экономики, правительство сможет достичь стабильности национальной валюты и избежать значительного роста цен в 2019 году.
Бесплатные счетчики газа. Премьер обещает. Тот же Гройсман намеревается заставить «Нафтогаз Украины» установить в домохозяйствах бесплатные приборы учета природного газа. В Украине около 3 млн домохозяйств не имеют счетчиков природного газа, на установку во все домохозяйства нужно 2,5 млрд грн, подсчитал он.
А что если выше третьего? Минрегион рассматривает возможность проектировать в новых жилых домах встроенные помещения общественного назначения выше 3-го этажа. Напомним, сегодня согласно действующим нормам допускается проектировать небольшие встроенные общественные заведения только на цокольном и 1-3 этажах многоэтажных жилых домов.
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