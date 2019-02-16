Десять банков оспаривают решение НБУ о неплатежеспособности (таблица)

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Вердикта Верховного суда в делах по оспариванию неплатежеспособности ожидают 10 банков, а именно: Премиум, Союз, Укринбанк, Велес, КСГ Банк, Хрещатик, Грин Банк, ВиЭйБи Банк, Михайловский и Омега.
Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).
Номинальная стоимость активов этих финучреждений составляет 54,23 млрд грн, в то время как их оценочная стоимость в шесть раз ниже – 9,14 млрд грн.
В Фонде отмечают, что уже выплатили вкладчикам 10 банков 13,78 млрд грн.
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