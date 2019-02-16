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Украина в этом году отдаст четверть своего бюджета на обслуживание долгов - Гройсман

Украина в этом году отдаст четверть своего бюджета на обслуживание долгов - Гройсман

Примерно четвертая часть украинского бюджета или 417 млрд грн будет потрачено на обслуживание государственного долга.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

“Украинский бюджет – 1,3 трлн. Из них 417 млрд – четвертую часть – мы должны отдать тех долгов, которые не мы накапливали. В 2018 году мы абсолютно нормально прошли выплаты. На конец года мы вышли с инфляцией менее 10%. Это очень хороший показатель”, – рассказал Гройсман.

По его словам, в 2019 году, если продолжать работать, привлекая инвестиции и развивая промышленность и другие секторы экономики, Правительство сможет достичь стабильности национальной валюты и избежать значительного роста цен.

“Мы в своем отчете показали, что не отмахивались все время от проблем, которые мы имеем, которые накапливались годами. Мы выходим публично и говорим, что было, что мы сделали и планируем сделать. Все это напрямую связано с интересами украинских граждан. Каждый год, который мы живем в нашем государстве, мы должны становиться более сильными, более независимыми, экономически благополучными”, – добавил Гройсман.

По материалам УКРИНФОРМ
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