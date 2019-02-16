Гройсман хочет заставить Нефтегаз установить бесплатные счетчики газа

Кабмин имеет намерение заставить «Нафтогаз Украины» установить в домохозяйствах бесплатные приборы учета природного газа.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Правительство обязало НАК „Нафтогаз“, чтобы они обеспечили всех украинцев, у кого нет счетчиков, бесплатными счетчиками. И тогда снимется вопрос объемов потребления газа. И мы заставим это сделать», — сказал Гройсман

Мои Fiнансы:

Стоимость счетчика газа (без установки) — 920 — 1200 грн.

Стоимость Smart счетчика газа (со встроенным температурным устройством преобразования объема) — около 5800 грн.

Сегодня в Украине около 3 млн домохозяйств не имеют счетчиков природного газа. На установку во все домохозяйства нужно 2,5 млрд грн.

Счетчики устанавливаются бесплатно:

В новостройке (устанавливает застройщик).