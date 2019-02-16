Гройсман хочет заставить Нефтегаз установить бесплатные счетчики газа

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Кабмин имеет намерение заставить «Нафтогаз Украины» установить в домохозяйствах бесплатные приборы учета природного газа.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
«Правительство обязало НАК „Нафтогаз“, чтобы они обеспечили всех украинцев, у кого нет счетчиков, бесплатными счетчиками. И тогда снимется вопрос объемов потребления газа. И мы заставим это сделать», — сказал Гройсман
Сегодня в Украине около 3 млн домохозяйств не имеют счетчиков природного газа. На установку во все домохозяйства нужно 2,5 млрд грн.
Счетчики устанавливаются бесплатно:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С 1 марта пенсии в Украине увеличатся на 17-20% - РозенкоВчера, 12:00 - 2431 23
Борьба с пластиковыми отходами подорвет спрос на нефть больше, чем ожидалось8 ч. назад - 1364 11
В Запорожской области у "черных ювелиров" изъяли товара почти на 100 миллионов гривенВчера, 17:40 - 2128 8
НКРЭКУ получила разрешение на проверку 20 облгазов на предмет платежек за газВчера, 14:30 - 539 5
Гройсман рассказал, когда Украина сможет отказаться от импортного газа2 ч. назад - 339 4
Xiaomi Redmi Note 7 не приносит прибыли компании10 ч. назад - 4065
За долги по коммуналке у украинцев могут забрать квартиру - экспертВчера, 12:15 - 3962 14
С 1 марта пенсии в Украине увеличатся на 17-20% - РозенкоВчера, 12:00 - 2431 23
В Запорожской области у "черных ювелиров" изъяли товара почти на 100 миллионов гривенВчера, 17:40 - 2128 8
Нанятые частными лицами рабочие должны декларировать доходы — ГФСВчера, 16:00 - 1655 1
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зернаВчера, 15:45 - 758 1
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)16.02.2019, 12:10 - 2182 3
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)15.02.2019, 14:10 - 1117
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалоне14.02.2019, 15:10 - 1933
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)13.02.2019, 12:10 - 1231