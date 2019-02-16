Таможенники напомнили владельцам авто на "еврономерах" о завершении действия льгот

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Период действия переходных положений Налогового кодекса Украины по налогообложению акцизным налогом легковых транспортных средств с применением коэффициента 0,5 заканчивается 22 февраля в 24:00.
Об этом сообщает Закарпатская таможня Государственной фискальной службы (ГФС).
Читайте также: Порошенко сказал, куда пойдут деньги от растаможки авто на еврономерах
Таким образом, 23 февраля 2019 г. при таможенном оформлении транспортных средств граждан акцизный налог будет взиматься в полном объеме, как это предусмотрено действующим законодательством.
В целом с 25 ноября 2018 года, после внесения изменений в налоговое и таможенное законодательство, по состоянию на 18 февраля 2019 года в Закарпатской таможне ГФС оформлено 13 202 транспортных средства граждан.
Это принесло в госбюджет поступлений более 820,2 млн грн. Средняя таможенная стоимость таких авто составила 3600 долл. США.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Борьба с пластиковыми отходами подорвет спрос на нефть больше, чем ожидалось12 ч. назад - 2204 16
Украина в этом году отдаст четверть своего бюджета на обслуживание долгов - Гройсман5 ч. назад - 863 14
В Запорожской области у "черных ювелиров" изъяли товара почти на 100 миллионов гривенВчера, 17:40 - 2637 9
Гройсман рассказал, когда Украина сможет отказаться от импортного газа7 ч. назад - 706 7
Министр финансов назвала условия высокого роста экономикиВчера, 21:30 - 829 7
Xiaomi Redmi Note 7 не приносит прибыли компании14 ч. назад - 7309 1
Пенсионный фонд утвердил показатели средней зарплаты для рассчета пенсии в 2018 году7 ч. назад - 4646
В Запорожской области у "черных ювелиров" изъяли товара почти на 100 миллионов гривенВчера, 17:40 - 2637 9
Борьба с пластиковыми отходами подорвет спрос на нефть больше, чем ожидалось12 ч. назад - 2204 16
В Starbucks рассказали, сколько они платят своим сотрудникам9 ч. назад - 2022
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зернаВчера, 15:45 - 954 1
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)16.02.2019, 12:10 - 2350 3
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)15.02.2019, 14:10 - 1183
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалоне14.02.2019, 15:10 - 1976
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)13.02.2019, 12:10 - 1263