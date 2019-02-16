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Таможенники напомнили владельцам авто на "еврономерах" о завершении действия льгот

Таможенники напомнили владельцам авто на "еврономерах" о завершении действия льгот

Период действия переходных положений Налогового кодекса Украины по налогообложению акцизным налогом легковых транспортных средств с применением коэффициента 0,5 заканчивается 22 февраля в 24:00.

Об этом сообщает Закарпатская таможня Государственной фискальной службы (ГФС).

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Таким образом, 23 февраля 2019 г. при таможенном оформлении транспортных средств граждан акцизный налог будет взиматься в полном объеме, как это предусмотрено действующим законодательством.

В целом с 25 ноября 2018 года, после внесения изменений в налоговое и таможенное законодательство, по состоянию на 18 февраля 2019 года в Закарпатской таможне ГФС оформлено 13 202 транспортных средства граждан.

Это принесло в госбюджет поступлений более 820,2 млн грн. Средняя таможенная стоимость таких авто составила 3600 долл. США.

По материалам Finance.UA
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