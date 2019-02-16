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В новых домах могут разрешить проектировать общественные заведения выше 3-го этажа

В новых домах могут разрешить проектировать общественные заведения выше 3-го этажа

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины рассматривает возможность проектировать в новых жилых домах встроенные помещения общественного назначения выше 3-го этажа.

«Сегодня согласно действующим нормам допускается проектировать небольшие встроенные общественные заведения только на цокольном и 1-3 этажах многоэтажных жилых домов. При обновлении соответствующего ГСН мы получали предложения предусмотреть в нормах возможности проектировать такие встроенные помещения на всех этажах домов. Поэтому сейчас изучаем международный опыт, как это можно сделать при обязательном соблюдении противопожарных и других необходимых технических требований. Ведь самое важное, чтобы была сохранена безопасность и комфорт людей, которые будут проживать в таких домах», – сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Справка Finance.ua

  • Государственные строительные нормы (ГСН) – обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.
  • С 1 октября 2018 года в действие вступило изменение в ГСН «Жилые дома», которое предусматривает возможность размещения в жилых зданиях заведений общественного питания вместимостью до 250 мест.
По материалам Finance.UA
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