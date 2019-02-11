День финансов, 15 февраля: решение суда об активах ПриватБанка, 39 млн уплаты "по ошибке", причины роста цен на отопление

Пятница, 15 февраля: почему киевляне получили завышенные платежки за отопление, и куда украинцы едут за большими заработками.

“ПриватБанк” выиграл суд у России за активы в Крыму. Сегодня Арбитражный суд в Гааге вынес решение в пользу ПриватБанка против Российской Федерации об экспроприации активов банка в Крыму. Суд признал, что Россия нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы ПриватБанка в Крыму, и что ПриватБанк имеет право на возмещение за такую экспроприацию в полном объеме.. ПриватБанк хочет получить возмещение в размере более 1 млрд долларов США.

В КГГА рассказали, почему изменилась цена на отопление. Киевляне получили платежки за январь 2019 года, в которых сумма за централизованное отопление значительно увеличилось по сравнению с декабрем 2018 года, в некоторых случаях на 40-60%. В КП «Киевтеплоэнерго» назвали несколько причин для этого.

Позже в Киевтеплоэнерго объяснили, как вернуть переплаченные средства за отопление. При переходе теплового комплекса от ПАО «Киевэнерго» в управление КП «Киевтеплоэнерго» во многих киевлян осталась задолженность за потребленное тепло, которая перешла в новое коммунальное предприятие. Поэтому финансовый директор КП «Киевтеплоэнерго» рассказала, что необходимо сделать, чтобы вернуть переплаченные средства.

ДТЭК обещает вернуть 39 миллионов, ошибочно уплаченных киевлянами. Некоторые из киевлян по привычке оплатили услуги по потребленной в 2019 году электроэнергии на счета ДТЭК Киевские электросети. По состоянию на 1 февраля, общая сумма поступлений составила 39 миллионов гривен. ЧАО “ДТЭК Киевские электросети” обещает до конца февраля перечислить 39 млн гривен, ошибочно уплаченных киевлянами за электричество, на их личные счета у нового поставщика услуги.

В Кабмине назвали главный источник роста экономики. Как сообщает Минэкономики, основным источником роста экономики Украины в 2018 году был внутренний спрос – потребительский и инвестиционный, что положительно сказалось на сельском хозяйстве, строительстве и торговле. ВВП Украины в IV квартале вырос на 3,4% по сравнению аналогичным периодом в 2017 году, в целом рост ВВП в 2018 составил 3,2%.

Топ-5 стран, куда украинцы едут на заработки. Польша по-прежнему находится в топе по трудоустройству за границей, другие страны также набирают популярность. Но есть еще по меньшей мере пять стран, куда наших людей принимают на работу с распростертыми объятиями на большие оклады.