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В Кабмине назвали главный источник роста экономики

В Кабмине назвали главный источник роста экономики

Основным источником роста экономики Украины в 2018 году был внутренний спрос – потребительский и инвестиционный, что положительно сказалось на сельском хозяйстве, строительстве и торговле.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

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Там напоминают, что ВВП Украины в IV квартале вырос на 3,4% по сравнению аналогичным периодом в 2017 году. В целом рост ВВП в 2018 составил 3,2%.
 
В то же время результаты могли быть еще лучше, но из-за ограничений деятельности экономических субъектов и блокировки деятельности морских портов Азовского моря некоторые виды промышленности показали отрицательные результаты деятельности, отмечают в ведомстве.

По материалам Корреспондент.net
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