Топ-5 стран, куда украинцы едут на заработки

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Украинские заробитчане осваивают новые направления для сезонных заработков. И хоть Польша по-прежнему находится в топе по трудоустройству за границей, другие страны также набирают популярность.
Три четверти зарубежных вакансий уверенно занимает польский работодатель. Но есть еще по меньшей мере пять стран, куда наших людей принимают на работу с распростертыми объятиями на большие оклады.
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Это Чехия, из которой приходит каждая третья вакансия. В среднем здесь готовы платить $1 тыс. Чаще всего работодатель ищет у нас разнорабочих, пекарей и упаковщиков. Еще нужны машинисты на автопогрузчики.
На третьем месте по популярности расположилась Германия. Тут также чаще ищут разнорабочих. Не менее высокий спрос на сортировщиков и водителей. В среднем немцы готовы платить по этим вакансиям в пределах 41 тыс. грн.
Также активно набирает иностранцев Словакия. Правда, платят тут немного меньше, чем в той же Чехии, — около 25 тыс. грн. Подыскивают все тех же разнорабочих, упаковщиков и сварщиков, водителей и поваров.
Нуждается в рабочих руках и Венгрия. Здесь работодатели предлагают наемным работникам порядка 18 тыс. грн.
Замыкает пятерку стран по количеству вакансий для украинцев Израиль. Разнорабочим, уборщикам и упаковщикам там платят весьма недурно — в среднем 55 тыс. грн. Это в 5 раз больше средней зарплаты в Украине.
В Канаде разнорабочих и вовсе готовы озолотить. Средние оклады в этой стране составляют 97 тыс. грн. Вот только ищут украинцев нечасто.
В Болгарии и Турции работникам и вовсе предлагают оклады ненамного выше украинских — в среднем до 15 000 грн. Но спрос на наших работяг во втором полугодии 2018-го заметно подрос, говорят эксперты.
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