Образование или опыт: что влияет на размер зарплаты

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В декабре 2018-го средняя зарплата украинцев превысила 10 тыс грн. В то же время в регионах и профессиональных сферах выплаты различаются.
Размер заработной платы зависит от многих факторов. Например, опыт работы, образование, знание языков. Каждый может примерно рассчитать, какую зарплату заслуживает.
Читайте также: Какие профессии в Украине самые востребованные
Промониторьте рынок
Просмотрите объявления о вакансиях и резюме коллег по вашей специальности. В то же время зарплата работников одной и той же специальности может отличаться от 10 до 60%. Это, например, зависит от региона. Так, час работы няни в небольшом городе стоит 30 грн, в Киеве – 90 грн.
Опыт работы
Чем больше опыт работы, тем большую зарплату можете получать. Так, каждые 5 лет работы – это дополнительно 10% к базовой зарплате. Правда, работникам без опыта придется отнять от зарплаты 10-20%. Работодатели не хотят платить вчерашним студентам столько же, как специалистам со стажем.
Высшее образование
Диплом о высшем профильном образовании может повлиять на повышение выплат. Однако сегодня им никого не удивишь. Некоторые компании вообще отказываются от сотрудников без образования.
Повышение квалификации
Работодатель будет платить больше, если вы имеете сертификат о прохождении специализированных курсов. Это гарантировано 5% к базовой заработной плате.
Второе высшее образование
Оно понадобится только тогда, когда будет смежное с вашей основной специальностью. Например, бухгалтер и аудитор. Тогда можно рассчитывать на повышение зарплаты на 10%. Если бухгалтер получил специальность режиссера-постановщика массовых мероприятий Института культуры и искусств, на рост выплат надеяться не стоит.
Знание языков
Знание любого иностранного языка важно. Однако вам повысят зарплату только тогда, когда этот язык нужен для работы в компании.
Знание программ
Это будет влиять больше на повышение зарплаты в дальнейшем, чем при приеме на работу. Правда, благодаря знанию программ вас могут выбрать среди других претендентов на вакансию.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина снижает потребление газа ежегодно, отмечает ПорошенкоВчера, 14:15 - 857 15
Лидеры АЗС по качеству топлива - исследование (инфографика)Вчера, 16:00 - 8036 12
Жители столицы получат в феврале новые платежки за отоплениеВчера, 15:00 - 2381 12
Андрей Зинченко: нормы потребления газа без счетчика. Вчера, сегодня, завтра (часть 1)Вчера, 10:30 - 595 8
Lufthansa судится с пассажиром, который сэкономил 2 тысячи евроВчера, 09:30 - 3776 7
Лидеры АЗС по качеству топлива - исследование (инфографика)Вчера, 16:00 - 8036 12
Lufthansa судится с пассажиром, который сэкономил 2 тысячи евроВчера, 09:30 - 3776 7
За неуплату коммунальных услуг будут переводить с наличной субсидии на безналичнуюВчера, 10:15 - 2733 1
Жители столицы получат в феврале новые платежки за отоплениеВчера, 15:00 - 2381 12
В следующем году литовцам будут выдавать талоны на едуВчера, 10:30 - 1758 7
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалонеВчера, 15:10 - 367
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)Позавчера, 12:10 - 635
В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)11.02.2019, 13:10 - 815
Медики создали таблетку с реактивным двигателем07.02.2019, 17:10 - 1522 2
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 2274 4