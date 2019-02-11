Образование или опыт: что влияет на размер зарплаты

В декабре 2018-го средняя зарплата украинцев превысила 10 тыс грн. В то же время в регионах и профессиональных сферах выплаты различаются.

Размер заработной платы зависит от многих факторов. Например, опыт работы, образование, знание языков. Каждый может примерно рассчитать, какую зарплату заслуживает.

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Промониторьте рынок

Просмотрите объявления о вакансиях и резюме коллег по вашей специальности. В то же время зарплата работников одной и той же специальности может отличаться от 10 до 60%. Это, например, зависит от региона. Так, час работы няни в небольшом городе стоит 30 грн, в Киеве – 90 грн.

Опыт работы

Чем больше опыт работы, тем большую зарплату можете получать. Так, каждые 5 лет работы – это дополнительно 10% к базовой зарплате. Правда, работникам без опыта придется отнять от зарплаты 10-20%. Работодатели не хотят платить вчерашним студентам столько же, как специалистам со стажем.

Высшее образование

Диплом о высшем профильном образовании может повлиять на повышение выплат. Однако сегодня им никого не удивишь. Некоторые компании вообще отказываются от сотрудников без образования.

Повышение квалификации

Работодатель будет платить больше, если вы имеете сертификат о прохождении специализированных курсов. Это гарантировано 5% к базовой заработной плате.

Второе высшее образование

Оно понадобится только тогда, когда будет смежное с вашей основной специальностью. Например, бухгалтер и аудитор. Тогда можно рассчитывать на повышение зарплаты на 10%. Если бухгалтер получил специальность режиссера-постановщика массовых мероприятий Института культуры и искусств, на рост выплат надеяться не стоит.

Знание языков

Знание любого иностранного языка важно. Однако вам повысят зарплату только тогда, когда этот язык нужен для работы в компании.

Знание программ

Это будет влиять больше на повышение зарплаты в дальнейшем, чем при приеме на работу. Правда, благодаря знанию программ вас могут выбрать среди других претендентов на вакансию.