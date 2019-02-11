Жители столицы получат новые платежки в феврале за отопление

Киевляне получат в феврале новые платежки за январь с повышенными тарифами.

После вступления в силу повышения цен на газ (распоряжение КГГА от 22.12.2018 № 2340), Киевтеплоэнерго опубликовало новые тарифы на отопление.

Так, с января тариф Киевтеплоэнерго на производство тепла для жителей Киева вырос на 22,7%.

Для религиозных организаций тариф повышен на 105,8%.

Однако для бюджетных организаций и других потребителей тариф снижен на 17,1%.

Мои fiнансы:

Тарифы на отопление (для потребителей со счетчиками) – 1654 гривны за 1 Гкал.