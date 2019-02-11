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Жители столицы получат новые платежки в феврале за отопление

Жители столицы получат новые платежки в феврале за отопление

Киевляне получат в феврале новые платежки за январь с повышенными тарифами.

После вступления в силу повышения цен на газ (распоряжение КГГА от 22.12.2018 № 2340), Киевтеплоэнерго опубликовало новые тарифы на отопление.

Так, с января тариф Киевтеплоэнерго на производство тепла для жителей Киева вырос на 22,7%.

Для религиозных организаций тариф повышен на 105,8%.

Однако для бюджетных организаций и других потребителей тариф снижен на 17,1%.

Мои fiнансы:

  • Тарифы на отопление (для потребителей со счетчиками) – 1654 гривны за 1 Гкал.
  • Тарифы на отопление (для потребителей без счетчиков) – 38,50 гривен за кв. м в отопительный. сезон.
По материалам Finance.UA
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