Жители столицы получат новые платежки в феврале за отопление

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Киевляне получат в феврале новые платежки за январь с повышенными тарифами.
После вступления в силу повышения цен на газ (распоряжение КГГА от 22.12.2018 № 2340), Киевтеплоэнерго опубликовало новые тарифы на отопление.
Так, с января тариф Киевтеплоэнерго на производство тепла для жителей Киева вырос на 22,7%.
Для религиозных организаций тариф повышен на 105,8%.
Однако для бюджетных организаций и других потребителей тариф снижен на 17,1%.
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